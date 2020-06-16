«Бавария» обыграла «Вердер» в 32-м туре Бундеслиги
- Reuters
Матч, проходивший на стадионе «Везерштадион», завершился победой гостей со счётом 1:0.
Единственный гол в матче на счету Роберта Левандовски. Мюнхенцы доигрывали матч в меньшинстве, после того как на 79-й минуте матча вторую жёлтую карточку получил Альфонсо Дэвис.
За два тура до конца чемпионата «Бавария» опережает дортмундскую «Боруссию» на десять очков. «Вердер» занимает 17-ю строчку.
Ранее Левандовски обошёл Месси и Роналду в списке претендентов на «Золотой мяч» по версии Goal.