«Бавария» обыграла «Вердер» в 32-м туре Бундеслиги

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В рамках 32-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» на выезде обыграла бременский «Вердер».
«Бавария» обыграла «Вердер» в 32-м туре Бундеслиги
  • Reuters

Матч, проходивший на стадионе «Везерштадион», завершился победой гостей со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на счету Роберта Левандовски. Мюнхенцы доигрывали матч в меньшинстве, после того как на 79-й минуте матча вторую жёлтую карточку получил Альфонсо Дэвис.

За два тура до конца чемпионата «Бавария» опережает дортмундскую «Боруссию» на десять очков. «Вердер» занимает 17-ю строчку.

Ранее Левандовски обошёл Месси и Роналду в списке претендентов на «Золотой мяч» по версии Goal.

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