Первая ракетка мира Барти выразила опасения по поводу проведения US Open

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Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти выразила свои опасения относительно намерения организаторов Открытого чемпионата США по теннису — US Open провести турнир в условиях пандемии коронавируса.
Первая ракетка мира Барти выразила опасения по поводу проведения US Open
  • Reuters

«У меня, как и у других теннисистов, есть опасения. Понимаю, что организаторы турниров жаждут возвращения тенниса, но безопасность людей должна быть главным приоритетом. По-прежнему пытаюсь уложить в голове, как мог бы быть устроен турнир. Не могу дождаться, когда смогу вернуться туда и сыграть, но мы должны убедиться, что всё безопасно не только для меня, но и для моей команды», — приводит слова Барти Associated Press.

US Open должен пройти с 31 августа по 13 сентября.

Ранее сообщалось, что US Open могут провести, несмотря на нежелание ведущих теннисистов участвовать в турнире.

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