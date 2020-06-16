Гаврилов о ДТП с Ефремовым: его действия оправдать невозможно

Бывший полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Юрий Гаврилов поделился мнением о ДТП в Москве, участником которого стал актёр Михаил Ефремов.

«Самое печальное, что человек погиб и его уже не вернуть. К сожалению, Михаил не в первый раз, выпив, садился за руль. Естественно, кто-то должен был его остановить и посадить в такси или воспользоваться услугой «Трезвый водитель». Для Ефремова это клеймо на всю оставшуюся жизнь. Теперь он будет отвечать по закону и не сможет вернуться к творчеству», — приводит слова Гаврилова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что оправдать действия Ефремова невозможно.

«Михаил — наш любимый актёр, но его действия оправдать невозможно, при этом ему сейчас устроили публичный суд на телевидении и в СМИ», — добавил бывший футболист.

8 июня в центре Москвы произошло ДТП, участником которого стал известный актёр Михаил Ефремов. В результате погиб водитель автомобиля Lada Сергей Захаров.

Ранее бывшая жена хоккеиста Зайцева заявила, что была свидетельницей ДТП с участием Ефремова.