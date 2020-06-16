Бывшая жена хоккеиста Зайцева заявила, что была свидетельницей ДТП с участием Ефремова

Маргарита Готовцева, бывшая жена защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» Никиты Зайцева, рассказала, что была свидетельницей ДТП с участием известного актёра Михаила Ефремова в центре Москвы.

«Я была свидетелем аварии с Ефремовым. Я находилась буквально через машину от места столкновения и была в полнейшем шоке несколько дней», — написала Зайцева на своей странице в Instagram.

По словам бывшей жены хоккеиста, уже тогда она понимала, что пострадавшего в результате ДТП Сергея Захарова «не спасти». Также она высказалась о состоянии Ефремова, отметив, что известный актёр пребывал в состоянии сильного алкогольного опьянения.

8 июня в центре Москвы произошло ДТП, участником которого стал известный актёр Михаил Ефремов. В результате погиб водитель автомобиля Lada Сергей Захаров.

Ранее сообщалось, что Елизавета Федотова, девушка российского защитника клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаила Сергачёва, подверглась травле после своего резкого высказывания в адрес Ефремова.