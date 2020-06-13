Девушка хоккеиста Сергачёва подверглась травле после слов о Ефремове

Елизавета Федотова, девушка российского защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаила Сергачёва, подверглась травле после своего резкого высказывания в адрес актёра Михаила Ефремова.

Как девушка рассказала в своём Telegram-канале, она подверглась оскорблениям в социальных сетях после своих слов.

«Я это тяжело переношу, к сожалению. Ещё не выросла броня», — написала Федотова.

8 июня в центре Москвы произошло ДТП, участником которого стал известный актёр Михаил Ефремов. В результате погиб водитель автомобиля Lada Сергей Захаров.

Ранее спортивный комментатор Алексей Андронов выразил мнение, что извинения не помогут Ефремову снять грех с души.