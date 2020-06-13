Девушка хоккеиста Сергачёва подверглась травле после слов о Ефремове

Короткая ссылка
Елизавета Федотова, девушка российского защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаила Сергачёва, подверглась травле после своего резкого высказывания в адрес актёра Михаила Ефремова.
Девушка хоккеиста Сергачёва подверглась травле после слов о Ефремове
  • © liza_shelby
  • Instagram

Как девушка рассказала в своём Telegram-канале, она подверглась оскорблениям в социальных сетях после своих слов.

«Я это тяжело переношу, к сожалению. Ещё не выросла броня», — написала Федотова.

8 июня в центре Москвы произошло ДТП, участником которого стал известный актёр Михаил Ефремов. В результате погиб водитель автомобиля Lada Сергей Захаров.

Ранее спортивный комментатор Алексей Андронов выразил мнение, что извинения не помогут Ефремову снять грех с души.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить