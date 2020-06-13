Комментатор Андронов считает, что извинения не помогут Ефремову снять грех с души

Известный спортивный комментатор Алексей Андронов прокомментировал видеозапись с извинениями, опубликованную известным актёром Михаилом Ефремовым.

Об этом Андронов написал на своей официальной странице в Twitter.

По словам комментатора, Ефремову давно было необходимо выразить соболезнования семье погибшего в ДТП Сергея Захарова. При этом Андронов отметил, что у известного актёра не получится полностью снять грех с души.

Наконец-то... можете как угодно к этому относиться, но сказать, попытаться снять часть греха с души (полностью - не получится) - обязательно было нужно...https://t.co/ik5g892xzr — Алексей Андронов (@Alexey_Andronov) June 12, 2020

8 июня в центре Москвы произошло ДТП, участником которого стал известный актёр Михаил Ефремов. В результате погиб водитель автомобиля Lada Сергей Захаров.

Ранее бывший генеральный директор футбольных клубов «Москва» и «Ростов» Юрий Белоус выразил мнение, что инцидент с участием известного актёра Михаила Ефремова частично связан с отменой режима самоизоляции в столице России.