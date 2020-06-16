«Вашингтон» изменил логотипы в соцсетях в поддержку ЛГБТ-сообщества

Короткая ссылка
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» принял участие в акции в поддержку ЛГБТ-сообщества.
«Вашингтон» изменил логотипы в соцсетях в поддержку ЛГБТ-сообщества
  • Reuters

Пресс-служба клуба изменила изображение профилей в Twitter и Instagram — теперь на хоккейной клюшке размещён радужный флаг.

В составе «Вашингтона» — пять россиян: форварды Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Илья Ковальчук, защитник Дмитрий Орлов и голкипер Илья Самсонов.

НХЛ, как и большая часть спортивных соревнований в мире, была приостановлена из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что Овечкин намерен приступить к тренировкам на базе «Вашингтона» с 24 июня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить