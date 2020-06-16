«Вашингтон» изменил логотипы в соцсетях в поддержку ЛГБТ-сообщества

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» принял участие в акции в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Пресс-служба клуба изменила изображение профилей в Twitter и Instagram — теперь на хоккейной клюшке размещён радужный флаг.

В составе «Вашингтона» — пять россиян: форварды Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Илья Ковальчук, защитник Дмитрий Орлов и голкипер Илья Самсонов.

НХЛ, как и большая часть спортивных соревнований в мире, была приостановлена из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что Овечкин намерен приступить к тренировкам на базе «Вашингтона» с 24 июня.