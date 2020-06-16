Каррера: было грустно покидать «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, ныне возглавляющий греческий АЕК, поделился мыслями о своём уходе из московского клуба.

«Это был невероятный опыт для меня. Помню, когда пришёл в «Спартак», ситуация была непростой, было много давления. Команда не выигрывала чемпионат 16 лет, фанаты были расстроены. Мы усиленно работали, чтобы достичь цели, и это был триумф. Мы закрепились на вершине таблицы с первого дня чемпионата. Было грустно покидать «Спартак», потому что мне не дали закончить мою работу, несмотря на то что мы отставали всего на одно очко от команды, идущей на втором месте», — приводит слова Карреры «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Sportskeeda.

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Вместе с командой он выиграл чемпионат и Суперкубок России.

Ранее Дмитрий Хохлов рассказал, как Карреру предлагали на его место в «Динамо».