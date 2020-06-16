В оргкомитете Олимпиады в Токио не исключают ещё одного переноса Игр

Член организационного комитета летней Олимпиады в Токио Харуюки Такахаси не исключил, что Игры могут быть снова перенесены из-за пандемии коронавируса.

«Прежде всего мы стремимся к тому, чтобы провести Игры летом 2021 года. Отмены Игр необходимо избежать, так как это нанесёт огромный удар экономике Японии и мира», — приводит слова Такахаси Nikkan Sport.

Он отметил, что оргкомитету необходимо проработать вариант на случай, если проведение Игр в объявленные сроки всё ещё будет под угрозой из-за ситуации с пандемией.

«Необходимо будет проработать вопрос ещё одной отсрочки», — добавил чиновник.

Ранее сообщалось, что кандидат в губернаторы Токио пообещал отменить ОИ в случае победы.