СМИ: «Зенит» интересуется сыном тренера «Атлетико» Симеоне

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Петербургский футбольный клуб «Зенит» проявляет интерес к нападающему «Кальяри» Джованни Симеоне, права на которого принадлежат «Фиорентине».
СМИ: «Зенит» интересуется сыном тренера «Атлетико» Симеоне
  • globallookpress.com

Как сообщает Centotrentuno, «Зенит» рассматривает форварда в качестве возможной замены Сердара Азмуна и Себастьяна Дриусси, которые могут покинуть стан сине-бело-голубых.

При этом «Зенит» готов заплатить €15 млн.

Джованни Симеоне является сыном главного тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне.

В этом сезоне нападающий сыграл 24 матча в чемпионате Италии, забил шесть мячей и сделал четыре голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Марсель» претендует на футболиста «Зенита» Далера Кузяева.

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