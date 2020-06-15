СМИ: «Зенит» интересуется сыном тренера «Атлетико» Симеоне
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Как сообщает Centotrentuno, «Зенит» рассматривает форварда в качестве возможной замены Сердара Азмуна и Себастьяна Дриусси, которые могут покинуть стан сине-бело-голубых.
При этом «Зенит» готов заплатить €15 млн.
Джованни Симеоне является сыном главного тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне.
В этом сезоне нападающий сыграл 24 матча в чемпионате Италии, забил шесть мячей и сделал четыре голевые передачи.
Ранее сообщалось, что «Марсель» претендует на футболиста «Зенита» Далера Кузяева.