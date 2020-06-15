Марсело объяснил празднование своего гола в матче с «Эйбаром»

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Бразильский защитник мадридского «Реала» Марсело объяснил празднование своего гола в матче 28-го тура испанской футбольной Примеры с «Эйбаром».
Марсело объяснил празднование своего гола в матче с «Эйбаром»
  • Reuters

«Рад вернуться на поле с «Реалом» и забить гол. Но ещё счастливее я становлюсь, глядя на перемены, которые происходят в мире! Время пришло. Мы должны использовать силу, которая у нас есть, и добиваться настоящих перемен», — написал Марсело в Instagram, опубликовав фото своего празднования.

Марсело отличился на 34-й минуте, после чего встал на одно колено и поднял кулак.

25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате действий полицейских во время задержания. Один из сотрудников полиции удерживал мужчину на асфальте коленом, мешая ему дышать. После в социальных сетях люди начали оставлять сообщения в защиту афроамериканцев с хештегом #BlackLivesMatter.

Ранее сообщалось, что Марсело отпраздновал гол в матче с «Эйбаром», поддержав акцию против расизма.

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