Марсело объяснил празднование своего гола в матче с «Эйбаром»

Бразильский защитник мадридского «Реала» Марсело объяснил празднование своего гола в матче 28-го тура испанской футбольной Примеры с «Эйбаром».

«Рад вернуться на поле с «Реалом» и забить гол. Но ещё счастливее я становлюсь, глядя на перемены, которые происходят в мире! Время пришло. Мы должны использовать силу, которая у нас есть, и добиваться настоящих перемен», — написал Марсело в Instagram, опубликовав фото своего празднования.

Марсело отличился на 34-й минуте, после чего встал на одно колено и поднял кулак.

25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате действий полицейских во время задержания. Один из сотрудников полиции удерживал мужчину на асфальте коленом, мешая ему дышать. После в социальных сетях люди начали оставлять сообщения в защиту афроамериканцев с хештегом #BlackLivesMatter.

Ранее сообщалось, что Марсело отпраздновал гол в матче с «Эйбаром», поддержав акцию против расизма.