Определены претенденты на звание лучшего молодого футболиста года в Европе

Стали известны претенденты на премию лучшему молодому игроку 2020 года в Европе — Golden Boy.

Список из 100 игроков, претендующих на звание, опубликовало издание Tuttosport.

За премию поборются такие известные футболисты, как Альфонсо Дэвис («Бавария»), Ансу Фати («Барселона»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Эрлинг Холанд («Боруссия Д»), Каллум Хадсон-Одои («Челси»), Родриго («Реал»), Джейдон Санчо («Боруссия Д»), Райан Сессеньон («Тоттенхэм»), Ферран Торрес («Валенсия»), Винисиус Жуниор («Реал»).

15 октября будет составлен шорт-лист из 20 игроков, среди которых эксперты определят сильнейшего.

В прошлом году победителем стал форвард «Атлетико» Жоау Фелиш.

Ранее в ФИФА рассказали, сколько футболистов обратились за финансовой помощью.