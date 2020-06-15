Россиянка Джоджуа проведёт поединок на бойцовском острове UFC

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Российский боец смешанных единоборств Лиана Джоджуа примет участие в турнире UFC на бойцовском острове.
Россиянка Джоджуа проведёт поединок на бойцовском острове UFC
  • © Страница Лианы Джоджуа
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Как сообщает пресс-служба компании Prime Fight Management, представляющей интересы Джоджуа, поединок состоится 15 июля. Соперницей 25-летней россиянки станет представительница Румынии Диана Белбита.

Отмечается, что этот поединок станет для Джоджуа дебютным в весовой категории до 57 кг. Прежде она выступала в весе до 61 кг. В её послужном списке семь побед при трёх поражениях.

В активе её будущей соперницы 13 побед и пять поражений.

Ранее сообщалось, что бывший боец UFC Рашид Магомедов подписал контракт с ACA. 

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