Россиянка Джоджуа проведёт поединок на бойцовском острове UFC

Российский боец смешанных единоборств Лиана Джоджуа примет участие в турнире UFC на бойцовском острове.

Как сообщает пресс-служба компании Prime Fight Management, представляющей интересы Джоджуа, поединок состоится 15 июля. Соперницей 25-летней россиянки станет представительница Румынии Диана Белбита.

Отмечается, что этот поединок станет для Джоджуа дебютным в весовой категории до 57 кг. Прежде она выступала в весе до 61 кг. В её послужном списке семь побед при трёх поражениях.

В активе её будущей соперницы 13 побед и пять поражений.

Ранее сообщалось, что бывший боец UFC Рашид Магомедов подписал контракт с ACA.