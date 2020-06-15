Александрова проиграла Плишковой на выставочном теннисном турнире в Чехии

Первая ракетка России Екатерина Александрова потерпела поражение от представительницы Чехии Кристины Плишковой в рамках выставочного турнира Tipsport Elite Trophy в Праге.

Reuters

Встреча продолжалась 1 час 3 минуты и завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу чешской теннисистки. Ранее сообщалось, что Александрова проиграла Мартинцовой на турнире в Чехии.