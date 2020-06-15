Тарасова отреагировала на присвоение Плющенко статуса тренера сборной России по фигурному катанию

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала присвоение двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко статуса тренера сборной России.

«Я думаю, что надо запастить терпением. Нужно наблюдать процесс наборки мастерства», — приводит слова Тарасовой «Говорит Москва».

Ранее Плющенко отреагировал на получение статуса тренера сборной России по фигурному катанию.