Плющенко отреагировал на получение статуса тренера сборной России по фигурному катанию
- РИА Новости
«Если я включён в сборную как тренер, это великолепно, лестно, я очень рад. Но главная моя задача сейчас — сделать результат, полностью восстановить Александру Трусову, обучить её новым прыжкам, в том числе достойному тройному акселю, и поменять хореографию её катания», — приводит слова Плющенко ТАСС.
Трусова перешла к Плющенко в мае 2020 года. До этого она тренировалась в группе Этери Тутберидзе.
Ранее Плющенко рассказал о постановке новых программ для Трусовой.