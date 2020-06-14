Плющенко отреагировал на получение статуса тренера сборной России по фигурному катанию

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал присвоение ему статуса тренера сборной России.

«Если я включён в сборную как тренер, это великолепно, лестно, я очень рад. Но главная моя задача сейчас — сделать результат, полностью восстановить Александру Трусову, обучить её новым прыжкам, в том числе достойному тройному акселю, и поменять хореографию её катания», — приводит слова Плющенко ТАСС.

Трусова перешла к Плющенко в мае 2020 года. До этого она тренировалась в группе Этери Тутберидзе.

Ранее Плющенко рассказал о постановке новых программ для Трусовой.