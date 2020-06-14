Плющенко рассказал о постановке новых программ для Трусовой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о постановке программ для его новой ученицы Александры Трусовой.

«Я рад, что мы приехали именно в Кисловодск, дети работают, Саша трудится. Она вообще большая молодец, большая труженица, поэтому всё идёт, на мой взгляд, неплохо. Сейчас у нас идёт постановка программ, они практически готовы, их ставит Серёжа Розанов. Я хотел бы показать нашу совместную работу, мне кажется, что у нас получилось. Пока не скажу, какая музыка, вы всё увидите на контрольных прокатах, но мне кажется, что мы попали в точку в двух программах, в двух образах», — приводит слова Плющенко ТАСС.

Он отметил, что Трусова отлично владеет коньком и у неё очень хорошая хореография.

«Просто на это раньше не обращали внимание. Да, работы в хореографии много, но она справляется», — добавил тренер.

Ранее сообщалось, что Плющенко получил статус тренера сборной России по фигурному катанию.