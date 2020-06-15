Боец UFC Волков: рано или поздно мы встретимся с Нганну

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Российский боец смешанного стиля Александр Волков поделился мнением о возможном проведении поединка с камерунцем Фрэнсисом Нганну.
Боец UFC Волков: рано или поздно мы встретимся с Нганну
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Поединок с Фрэнсисом Нганну? Рано или поздно мы встретимся. Возможно, после моей следующей победы», — цитирует Волкова MMAJunkie.

В следующем бою, который состоится 20 июня в Лас-Вегасе, Волков сразится с американцем Кёртисом Блэйдсом. 

В активе россиянина 31 победа и семь поражений в ММА. На счету Нганну 15 побед и три поражения.

Ранее Волков заявил, что готов доставить много проблем Блэйдсу в предстоящем бою.

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