Боец UFC Волков: рано или поздно мы встретимся с Нганну
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«Поединок с Фрэнсисом Нганну? Рано или поздно мы встретимся. Возможно, после моей следующей победы», — цитирует Волкова MMAJunkie.
В следующем бою, который состоится 20 июня в Лас-Вегасе, Волков сразится с американцем Кёртисом Блэйдсом.
В активе россиянина 31 победа и семь поражений в ММА. На счету Нганну 15 побед и три поражения.
Ранее Волков заявил, что готов доставить много проблем Блэйдсу в предстоящем бою.