«Реал» обыграл «Эйбар» в матче 28-го тура Примеры

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Мадридский «Реал» одержал победу над «Эйбаром» в матче 28-го тура испанской футбольной Примеры.
«Реал» обыграл «Эйбар» в матче 28-го тура Примеры
  • © REUTERS/Susana Vera

Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Альфредо ди Стефано» и завершилась со счётом 3:1.

В составе королевского клуба отличились Тони Кроос, Серхио Рамос и Марсело. У гостей единственный мяч забил Педро Бигас.

Таким образом, подопечные Зинедина Зидана набрали 59 очков и продолжают занимать второе место в чемпионате Испании. «Эйбар» с 27 очками находится на 16-й позиции.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» не сумел обыграть «Атлетик» в матче Примеры.

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