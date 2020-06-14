«Реал» обыграл «Эйбар» в матче 28-го тура Примеры

Мадридский «Реал» одержал победу над «Эйбаром» в матче 28-го тура испанской футбольной Примеры.

Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Альфредо ди Стефано» и завершилась со счётом 3:1.

В составе королевского клуба отличились Тони Кроос, Серхио Рамос и Марсело. У гостей единственный мяч забил Педро Бигас.

Таким образом, подопечные Зинедина Зидана набрали 59 очков и продолжают занимать второе место в чемпионате Испании. «Эйбар» с 27 очками находится на 16-й позиции.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» не сумел обыграть «Атлетик» в матче Примеры.