Менеджер Нурмагомедова не верит, что Макгрегор окончательно завершил карьеру

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Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал решение ирландского бойца Конора Макгрегора завершить карьеру.
Менеджер Нурмагомедова не верит, что Макгрегор окончательно завершил карьеру
  • Reuters

«Иди дерись с Тони Фергюсоном, если хочешь получить бой за титул. Оставайся активным, будь активным! Иди дерись с Хорхе Масвидалем. Будь активным, я хочу видеть активность». Помните, как он говорил это всем нам? Не верю, что он действительно ушел на пенсию. Этой старой проститутке нужно внимание», — приводит слова Абдель-Азиза TMZ.

7 июня Макгрегор в третий раз заявил о завершении спортивной карьеры. На профессиональном уровне ирландец одержал 22 победы и потерпел четыре поражения.

Ранее Дана Уайт рассказал, как Макгрегор упустил шанс заменить Нурмагомедова в бою с Фергюсоном.

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