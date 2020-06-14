Менеджер Нурмагомедова не верит, что Макгрегор окончательно завершил карьеру
- Reuters
«Иди дерись с Тони Фергюсоном, если хочешь получить бой за титул. Оставайся активным, будь активным! Иди дерись с Хорхе Масвидалем. Будь активным, я хочу видеть активность». Помните, как он говорил это всем нам? Не верю, что он действительно ушел на пенсию. Этой старой проститутке нужно внимание», — приводит слова Абдель-Азиза TMZ.
7 июня Макгрегор в третий раз заявил о завершении спортивной карьеры. На профессиональном уровне ирландец одержал 22 победы и потерпел четыре поражения.
Ранее Дана Уайт рассказал, как Макгрегор упустил шанс заменить Нурмагомедова в бою с Фергюсоном.