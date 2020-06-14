«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче

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Московское «Динамо» одержало разгромную победу над столичным «Спартаком» в контрольном матче.
«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче
  • РИА Новости

Встреча, прошедшая в закрытом режиме на стадионе «Спартака», завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

Победу «Динамо» принесли голы Сергея Паршивлюка, Кирилла Панченко и Клинтона Н'Жье, оформившего дубль. За «Спартак» забил Джордан Ларссон.

Чемпионат РПЛ был приостановлен после 22-го тура из-за пандемии коронавирусной инфекции. Ожидается, что турнир будет возобновлён 19 июня.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» победил «Тамбов» в товарищеском матче.

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