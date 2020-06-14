В «Тамбове» считают нормальным результат товарищеского матча с «Локомотивом»

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Спортивный директор футбольного клуба «Тамбов» Павел Худяков прокомментировал поражение команды от московского «Локомотива» в контрольном матче.
В «Тамбове» считают нормальным результат товарищеского матча с «Локомотивом»
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«Результат для нас нормальный. Главное, что ребята получили хорошие нагрузки, в Москву мы поехали, чтобы поддержать игровой ритм. Конечно, столько времени без футбола прошло, но переусердствовать нельзя было. Хороший соперник, хорошая нагрузка, и главное, что обошлось без травм», — приводит слова Худякова ТАСС.

Чемпионат РПЛ был приостановлен после 22-го тура из-за пандемии коронавирусной инфекции. Ожидается, что турнир будет возобновлён 19 июня.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» победил «Тамбов» в товарищеском матче.

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