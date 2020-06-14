Грузинский боец Двалишвили побил рекорд легчайшего веса UFC по тейкдаунам за бой

Грузинский боец Мераб Двалишвили побил рекорд легчайшего дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) по числу проведённых тейкдаунов за один бой.

Об этом сообщает MMA Junkie.

В поединке турнира UFC on ESPN 10 в Лас-Вегасе Двалишвили 13 раз уложил на настил своего соперника Густаво Лопеса. Таким образом, грузинский спортсмен превзошёл собственное достижение, которое установил в предыдущей схватке. В феврале он победил Кейси Кенни, проведя 12 тейкдаунов.

Двалишвили провёл 15 поединков в профессиональной карьере. На его счету 11 побед (три — досрочно) и четыре поражения (одно — досрочно).

Ранее президент UFC Дана Уайт ответил критикам, которые посчитали кард турнира в Лас-Вегасе недостаточно хорошим.