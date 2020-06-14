«Витязь» обменял Якупова в «Амур»

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Подмосковный «Витязь» обменял Наиля Якупова, являющегося первым номером драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2012 года, в хабаровский «Амур».
«Витязь» обменял Якупова в «Амур»
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба «Витязя», клуб из Подольска получит в обмен на игрока денежную компенсацию.

26-летний Якупов стал игроком «Витязя» в результате обмена с петербургским СКА, за который он играл с 2018 года. В прошедшем сезоне Якупов сыграл 46 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и набрал 20 (10 + 10) очков. Якупов был выбран на драфте НХЛ 2012 года под общим первым номером клубом «Эдмонтон Ойлерз» и отыграл в лиге 350 матчей, в которых набрал 136 (62 + 74) очков.

Ранее сообщалось, что СКА обменял права на хоккеиста Прохоркина в «Металлург».

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