«Витязь» обменял Якупова в «Амур»

Подмосковный «Витязь» обменял Наиля Якупова, являющегося первым номером драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2012 года, в хабаровский «Амур».

Как сообщает пресс-служба «Витязя», клуб из Подольска получит в обмен на игрока денежную компенсацию.

26-летний Якупов стал игроком «Витязя» в результате обмена с петербургским СКА, за который он играл с 2018 года. В прошедшем сезоне Якупов сыграл 46 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и набрал 20 (10 + 10) очков. Якупов был выбран на драфте НХЛ 2012 года под общим первым номером клубом «Эдмонтон Ойлерз» и отыграл в лиге 350 матчей, в которых набрал 136 (62 + 74) очков.

Ранее сообщалось, что СКА обменял права на хоккеиста Прохоркина в «Металлург».