Чемпион мира по прыжкам в длину Меньков подал заявку на получение нейтрального статуса
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«Александр Меньков отправил заявку в World Athletics. Также направила заявку Анастасия Еремянц», — сказал ТАСС менеджер спортсмена Павел Воронков.
Заявки на получение нейтрального статуса рассматриваются международной федерацией только с приложенными письмами от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в которых содержится информация о спортсмене, а также оплаченным взносом в размере $250.
Российские легкоатлеты не могут выступать под своим флагом на международных соревнованиях из-за санкциЙ, наложенных на ВФЛА.
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