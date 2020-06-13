Исинбаева призналась в любви к дельфинам

Короткая ссылка
Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева рассказала о своей любви к дельфинам.
Исинбаева призналась в любви к дельфинам
  • AFP

«Все организаторы соревнований знали о моей бескрайней любви к дельфинам. Каждый раз, когда выступала в разных странах, мне устраивали встречу с ними. Журналисты всё время спрашивали, за что я их так сильно люблю. Ответить коротко не получится, да и, наверное, нет человека, который бы их не любил. Но у меня с ними была любовь с первого взгляда. В 2004 году я впервые дотронулась до них, и сразу было ощущение сильного энергетического контакта. С тех пор их символ сопровождает меня во всём, что я делаю. Моя любовь к ним — на всю жизнь!» — написала Исинбаева в Instagram.

Ранее Исинбаева рассказала, кем мечтала стать в детстве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить