Исинбаева призналась в любви к дельфинам

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева рассказала о своей любви к дельфинам.

«Все организаторы соревнований знали о моей бескрайней любви к дельфинам. Каждый раз, когда выступала в разных странах, мне устраивали встречу с ними. Журналисты всё время спрашивали, за что я их так сильно люблю. Ответить коротко не получится, да и, наверное, нет человека, который бы их не любил. Но у меня с ними была любовь с первого взгляда. В 2004 году я впервые дотронулась до них, и сразу было ощущение сильного энергетического контакта. С тех пор их символ сопровождает меня во всём, что я делаю. Моя любовь к ним — на всю жизнь!» — написала Исинбаева в Instagram.

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