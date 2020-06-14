СМИ: Португалия может принять этап Гран-при «Формулы-1» вместо России

В случае если этап Гран-при чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» в Сочи не сможет быть организован, гонка может состояться в Португалии.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Motorsport.

Отмечается, что у руководства «Формулы-1» есть все основания сомневаться, что получится провести один из этапов Гран-при чемпионата в России, так как в страну пока не впускают иностранцев.

При этом отмечается, что в случае невозможности организовать этап в России, боссы «Формулы-1» намерены перенести его в Португалию. Гонка может пройти на автодроме в Портимане, до сих пор ни разу не принимавшем подобные соревнования.

Ранее спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун рассказал, что в сезоне-2020 в условиях пандемии после гонок не будут проводиться традиционные церемонии награждения.