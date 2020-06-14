Болельщик объяснил, зачем выбегал на поле в матче «Мальорка» — «Барселона»

Болельщик, выбежавший на поле во время матча 28-го тура Примеры «Мальорка» — «Барселона», хотел сфотографироваться с Лионелем Месси.

«Я француз, но постоянно живу здесь. Хотел сделать селфи с Месси. Фото получилось, однако полицейский заставил удалить. Теперь я получу штраф. Не хочу называть своё имя. Я давно планировал это. Хочу фото с Месси. Удалось добежать до Альбы, но не до Лео. Это был прекрасный опыт», — цитирует фаната El Partidazo de COPE.

Выбежавший на поле болельщик был в форме сборной Аргентины по футболу. Матч проходил без зрителей.

Ранее сообщалось, что во время проходящего без зрителей матча «Барселоны» на поле выбежал фанат.