Болельщик объяснил, зачем выбегал на поле в матче «Мальорка» — «Барселона»

Короткая ссылка
Болельщик, выбежавший на поле во время матча 28-го тура Примеры «Мальорка» — «Барселона», хотел сфотографироваться с Лионелем Месси.
Болельщик объяснил, зачем выбегал на поле в матче «Мальорка» — «Барселона»
  • © REUTERS/Albert Gea

«Я француз, но постоянно живу здесь. Хотел сделать селфи с Месси. Фото получилось, однако полицейский заставил удалить. Теперь я получу штраф. Не хочу называть своё имя. Я давно планировал это. Хочу фото с Месси. Удалось добежать до Альбы, но не до Лео. Это был прекрасный опыт», — цитирует фаната El Partidazo de COPE

Выбежавший на поле болельщик был в форме сборной Аргентины по футболу. Матч проходил без зрителей.

Ранее сообщалось, что во время проходящего без зрителей матча «Барселоны» на поле выбежал фанат.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить