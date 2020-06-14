Болельщик объяснил, зачем выбегал на поле в матче «Мальорка» — «Барселона»
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«Я француз, но постоянно живу здесь. Хотел сделать селфи с Месси. Фото получилось, однако полицейский заставил удалить. Теперь я получу штраф. Не хочу называть своё имя. Я давно планировал это. Хочу фото с Месси. Удалось добежать до Альбы, но не до Лео. Это был прекрасный опыт», — цитирует фаната El Partidazo de COPE.
Выбежавший на поле болельщик был в форме сборной Аргентины по футболу. Матч проходил без зрителей.
Ранее сообщалось, что во время проходящего без зрителей матча «Барселоны» на поле выбежал фанат.