Матчи выставочного теннисного турнира Джоковича в Черногории отменены

Матчи выставочного теннисного турнира Adria Tour в Черногории, который был организован первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем, были отменены.

Об этом сообщается на сайте Adria Tour.

Отмечается, что организаторы турнира столкнулись с многими трудностями, среди которых запрет на посещение Черногории гражданами Сербии.

До этого планировалось, что матчи турнира пройдут с 13 по 14 июня в Сербии, с 20 по 21 июня — в Хорватии, 27—28 июня — в Черногории, а с 3 по 4 июля — в Боснии и Герцеговине.

Ранее сообщалось, что «Ролан Гаррос» 2020 года пройдёт без турнира смешанных пар.