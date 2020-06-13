Матчи выставочного теннисного турнира Джоковича в Черногории отменены
- Reuters
Об этом сообщается на сайте Adria Tour.
Отмечается, что организаторы турнира столкнулись с многими трудностями, среди которых запрет на посещение Черногории гражданами Сербии.
До этого планировалось, что матчи турнира пройдут с 13 по 14 июня в Сербии, с 20 по 21 июня — в Хорватии, 27—28 июня — в Черногории, а с 3 по 4 июля — в Боснии и Герцеговине.
Ранее сообщалось, что «Ролан Гаррос» 2020 года пройдёт без турнира смешанных пар.