«Краснодар» крупно уступил «Сочи» в контрольном матче

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Футболисты «Краснодара» потерпели поражение от «Сочи» в контрольном матче.
«Краснодар» крупно уступил «Сочи» в контрольном матче
  • © Футбольный клуб «Краснодар»

Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

В составе сочинцев отличились Антон Заболотный, Андрей Мостовой, Александр Кокорин и Кирилл Заика. У хозяев же единственный мяч с пенальти забил Вандерсон.

На данный момент команды готовятся к возобновлению прерванного из-за коронавируса сезона РПЛ. Первые матчи начнутся 19 июня.

Ранее гол Артёма Дзюбы принёс «Зениту» победу над «Уфой» в контрольном матче.

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