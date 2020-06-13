СМИ: Футбольные фанаты устроили беспорядки вместе с протестующими против расизма в Англии
- Reuters
Как сообщает Daily Mail, болельщики сперва организовали митинг в поддержку защиты памятников от действий вандалов. Фанаты хотели защитить памятник бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю.
Недавно участники акции протеста против расизма Black Lives Matter закрасили имя Черчилля на постаменте и написали: «Был расистом», а лидеры движения выступали за то, чтобы убрать памятник.
Таким образом, полиция старалась отделить фанатов от протестующих против дискриминации. Но в итоге всё вылилось в конфликт с сотрудниками правопорядка, которых закидали бутылками и банками. Также участники обеих акций взрывали дымовые шашки.
Ранее АПЛ объявила, что фамилии игроков на футболках заменят антирасистским лозунгом.