СМИ: Футбольные фанаты устроили беспорядки вместе с протестующими против расизма в Англии

Английские футбольные фанаты и участники акции протеста Black Lives Matter устроили беспорядки и вступили в столкновение с полицией в центре Лондона.

Как сообщает Daily Mail, болельщики сперва организовали митинг в поддержку защиты памятников от действий вандалов. Фанаты хотели защитить памятник бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю.

Недавно участники акции протеста против расизма Black Lives Matter закрасили имя Черчилля на постаменте и написали: «Был расистом», а лидеры движения выступали за то, чтобы убрать памятник.

Таким образом, полиция старалась отделить фанатов от протестующих против дискриминации. Но в итоге всё вылилось в конфликт с сотрудниками правопорядка, которых закидали бутылками и банками. Также участники обеих акций взрывали дымовые шашки.

Ранее АПЛ объявила, что фамилии игроков на футболках заменят антирасистским лозунгом.