Минаков признался, что чуть не завершил карьеру в 2014 году

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Бывший чемпион Bellator в тяжёлом весе Виталий Минаков признался, что мог завершить карьеру в 2014 году.
Минаков признался, что чуть не завершил карьеру в 2014 году
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По словам бойца, через два года он прошёл ряд обследований и в одной из клиник Германии ему объявили, что можно продолжать заниматься при условии отсутствия сверхнагрузок. Минаков не стал раскрывать подробности своих проблем со здоровьем, отметив лишь, что с подобным сталкиваются многие спортсмены.

«Я избрался депутатом, вышел на должность заместителя председателя законодательного собрания, а это серьёзная деятельность, я ей плотно занимался два года», — приводит слова Минакова «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что боец Минаков надеется выступить на турнирах в США осенью 2020 года.

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