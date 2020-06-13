Минаков признался, что чуть не завершил карьеру в 2014 году

Бывший чемпион Bellator в тяжёлом весе Виталий Минаков признался, что мог завершить карьеру в 2014 году.

По словам бойца, через два года он прошёл ряд обследований и в одной из клиник Германии ему объявили, что можно продолжать заниматься при условии отсутствия сверхнагрузок. Минаков не стал раскрывать подробности своих проблем со здоровьем, отметив лишь, что с подобным сталкиваются многие спортсмены.

«Я избрался депутатом, вышел на должность заместителя председателя законодательного собрания, а это серьёзная деятельность, я ей плотно занимался два года», — приводит слова Минакова «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что боец Минаков надеется выступить на турнирах в США осенью 2020 года.