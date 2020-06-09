Боец Минаков надеется выступить на турнирах в США осенью 2020 года

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Российский боец МMA Виталий Минаков заявил о намерении оформить американскую визу.
Боец Минаков надеется выступить на турнирах в США осенью 2020 года
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, спортсмен хочет получить возможность выступать на турнирах в США. По словам Минакова, он ждёт снятия ограничений на поездки и находится в подвешенном состоянии. Боец считает, что «если к сентябрю всё откроется, то можно рассчитывать» принять участие в осенних соревнованиях.

Ранее Минаков поделился мнением, из-за чего ему могли отказать в предоставлении визы США осенью 2019 года.

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