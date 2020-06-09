Экс-чемпион Bellator Минаков предположил, из-за чего ему могли отказать в визе США

Бывший чемпион американского ММА-промоушена Bellator Виталий Минаков поделился мнением, из-за чего ему могли отказать в предоставлении визы США осенью 2019 года.

«Разные причины могут быть, связанные с профессиональной политической деятельностью, так скажем. А может быть, произошли нестыковки в той информации, которую я дал», — цитирует Минакова «Спорт-Экспресс».

По словам спортсмена, он несколько раз подавал заявку на получение визы США и, возможно, однажды переданная им информация была некорректной. Таким образом, документы были взяты на перепроверку, а впоследствии были запрошены дополнительные сведения, связанные с политической деятельностью. Так, Минаков является советником руководителя Федерального агентства по делам молодёжи, а ранее был депутатом Брянской областной думы.

Минаков провёл 23 поединка в профессиональной карьере, одержал 22 победы (20 — досрочно) и потерпел одно поражение. В 2013 году он завоевал титул чемпиона Bellator в тяжёлом весе, победив Александра Волкова.

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