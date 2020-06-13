Маркевич назвал провокацией оскорбления в адрес Зозули, которого фанаты «Райо» называют нацистом

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Украинский тренер Мирон Маркевич выступил в защиту своего соотечественника Романа Зозули, который выступает в Испании за «Альбасете».
Маркевич назвал провокацией оскорбления в адрес Зозули, которого фанаты «Райо» называют нацистом
  • Reuters

Фанаты мадридского «Райо Вальекано» подозревают этого игрока в симпатиях к нацистской идеологии.

«Порядочнее человека, чем Роман, я не встречал. В плане порядочности — как у человека и как у футболиста — у него всё на высшем уровне. Два года я с ним работал и скажу, что редко такие люди попадаются. Это провокация. Дело рук кучки аферистов», — цитирует Маркевича Meta-ratings.

Экс-наставник сборной Украины также высказался о целесообразности назначения Сёмина в киевское «Динамо».

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