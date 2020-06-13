СМИ: Видаль пригрозил уходом из «Барселоны»

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Чилийский полузащитник Артуро Видаль заявил, что покинет футбольный клуб «Барселона», если не будет чувствовать себя важным членом каталонского коллектива.
СМИ: Видаль пригрозил уходом из «Барселоны»
  • Reuters

Об этом сообщает Goal.

Отмечается, что Видаль недоволен своим статусом в «Барселоне». По мнению чилийского полузащитника, тренерский штаб не в полной мере доверяет ему и не предоставляет достаточно игрового времени. 

В случае ухода Видаль намерен отправиться в «Интер», чтобы вновь поработать под началом итальянского специалиста Антонио Конте. Ранее он играл под его руководством в «Ювентусе».

Видаль известен по выступлениям за чилийский «Коло-Коло», немецкие «Байер» и «Баварию», а также итальянский «Ювентус». Он пополнил состав «Барселоны» в 2018 году, в составе команды провёл 85 матчей и забил девять голов.

Ранее сообщалось, что руководство «Манчестер Юнайтед» в ближайшее трансферное окно намерено усилить свой состав форвардом римского «Лацио» Чиро Иммобиле.

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