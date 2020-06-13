СМИ: Видаль пригрозил уходом из «Барселоны»

Чилийский полузащитник Артуро Видаль заявил, что покинет футбольный клуб «Барселона», если не будет чувствовать себя важным членом каталонского коллектива.

Об этом сообщает Goal.

Отмечается, что Видаль недоволен своим статусом в «Барселоне». По мнению чилийского полузащитника, тренерский штаб не в полной мере доверяет ему и не предоставляет достаточно игрового времени.

В случае ухода Видаль намерен отправиться в «Интер», чтобы вновь поработать под началом итальянского специалиста Антонио Конте. Ранее он играл под его руководством в «Ювентусе».

Видаль известен по выступлениям за чилийский «Коло-Коло», немецкие «Байер» и «Баварию», а также итальянский «Ювентус». Он пополнил состав «Барселоны» в 2018 году, в составе команды провёл 85 матчей и забил девять голов.

Ранее сообщалось, что руководство «Манчестер Юнайтед» в ближайшее трансферное окно намерено усилить свой состав форвардом римского «Лацио» Чиро Иммобиле.