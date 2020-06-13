СМИ: «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к Иммобиле

Руководство «Манчестер Юнайтед» в ближайшее трансферное окно намерено усилить свой состав форвардом римского «Лацио» Чиро Иммобиле.

Об этом сообщает Calcio Mercato. По информации источника, конкуренцию МЮ за итальянца может составить «Эвертон».

В нынешнем сезоне Иммобиле в 26 матчах итальянской Серии А забил 27 мячей и отдал семь результативных передач. Форвард римлян является лучшим бомбардиром турнира и занимает пятое место по количеству голевых пасов. Контракт Иммобиле с «Лацио» рассчитан до 30 июня 2023 года.

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