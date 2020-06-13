В «Барселоне» заявили, что не намерены продавать Фати

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Член совета директоров «Барселоны» Хавьер Вильяхоана заявил, что каталонцы не планируют продавать нападающего Ансу Фати.
В «Барселоне» заявили, что не намерены продавать Фати
  • © Daisuke Nakashima/Global Look Press

«Для нас нет никаких историй с Ансу. Мы никогда не говорили о его продаже. «Барселона» не будет использовать игроков из академии, чтобы заработать деньги. Не собираемся продавать футболистов, которые, как мы считаем, будут играть в первой команде. Думаю, что Фати счастлив. Он будет важным игроком команды в ближайшие годы», — цитирует Вильяхоану Sport.es.

Фати перешёл в академию «Барселоны» из молодёжной команды «Севильи» в 2012 году. В сезоне-2019/20 испанец гвинейского происхождения провёл за каталонцев 24 матча во всех турнирах, забил пять мячей и сделал одну результативную передачу. Контракт форварда рассчитан до лета 2022 года с возможностью продления ещё на два сезона.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» может приобрести Фати вместо Санчо.

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