Десять клубов осудили желание «Панатинаикоса» выйти из баскетбольной Евролиги

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Десять баскетбольных клубов, которые обладают лицензиями А на выступление в Евролиге, выступили с письмом в поддержку руководства турнира после того, как греческий «Панатинаикос» заявил о желании покинуть лигу.
Десять клубов осудили желание «Панатинаикоса» выйти из баскетбольной Евролиги
  • РИА Новости

«В свете недавних заявлений, сделанных владельцем «Панатинаикоса» господином Димитрисом Яннакопулосом, десять клубов с лицензиями Евролиги желают высказать следующее. Все десять клубов без исключения верят в коллективный проект баскетбольной Евролиги. Клубы остаются едины и сильны все вместе, достигнув успеха благодаря этому единству», — гласит заявление клубов, опубликованное на сайте московского ЦСКА.

Также клубы единогласно выразили желание сохранить «Панатинаикос» в числе участников Евролиги.

Ранее сообщалось, что старт сезона Евролиги запланирован на 30 сентября.

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