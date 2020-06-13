Десять клубов осудили желание «Панатинаикоса» выйти из баскетбольной Евролиги
- РИА Новости
«В свете недавних заявлений, сделанных владельцем «Панатинаикоса» господином Димитрисом Яннакопулосом, десять клубов с лицензиями Евролиги желают высказать следующее. Все десять клубов без исключения верят в коллективный проект баскетбольной Евролиги. Клубы остаются едины и сильны все вместе, достигнув успеха благодаря этому единству», — гласит заявление клубов, опубликованное на сайте московского ЦСКА.
Также клубы единогласно выразили желание сохранить «Панатинаикос» в числе участников Евролиги.
Ранее сообщалось, что старт сезона Евролиги запланирован на 30 сентября.