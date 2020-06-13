Старт сезона Евролиги запланирован на 30 сентября

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В баскетбольной Евролиге назвали предположительные даты старта соревнований.
Старт сезона Евролиги запланирован на 30 сентября
  • РИА Новости

«Новый сезон планируется начать 30 сентября. Сейчас мы ведём работу над календарём как Евролиги, так и Еврокубка. Предположительно, календарь будет полностью готов и представлен публике к концу июня — началу июля», — сказали ТАСС в пресс-службе Евролиги.

Из-за пандемии коронавируса сезон-2019/20 турнира не был доигран. В следующем чемпионате Евролиги примут участие три российских клуба: ЦСКА, «Химки» и «Зенит».

Ранее сообщалось, что «Панатинаикосу» придётся заплатить около €10 млн за выход из Евролиги.

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