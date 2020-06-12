СМИ: «Панатинаикосу» придётся заплатить порядка €10 млн за выход из Евролиги

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Греческий баскетбольный клуб «Панатинаикос» будет вынужден выплатить крупную сумму за возможность выйти из Евролиги.
СМИ: «Панатинаикосу» придётся заплатить порядка €10 млн за выход из Евролиги
  • © paobc.gr

Как сообщает Eurohoops, у 11 постоянных команд — участниц турнира заключено многолетнее соглашение с лигой, и за его досрочное расторжение «Панатинаикос» должен будет заплатить порядка €10 млн. Отмечается, что эта сумма может возрасти в случае возможных судебных разбирательств.

«Панатинаикос» является шестикратным победителем Евролиги.

Ранее сообщалось, что «Панатинаикос» потребовал от баскетбольной Евролиги выплатить задолженность за сезон.

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