СМИ: «Панатинаикосу» придётся заплатить порядка €10 млн за выход из Евролиги

Греческий баскетбольный клуб «Панатинаикос» будет вынужден выплатить крупную сумму за возможность выйти из Евролиги.

Как сообщает Eurohoops, у 11 постоянных команд — участниц турнира заключено многолетнее соглашение с лигой, и за его досрочное расторжение «Панатинаикос» должен будет заплатить порядка €10 млн. Отмечается, что эта сумма может возрасти в случае возможных судебных разбирательств.

«Панатинаикос» является шестикратным победителем Евролиги.

Ранее сообщалось, что «Панатинаикос» потребовал от баскетбольной Евролиги выплатить задолженность за сезон.