СМИ: «Панатинаикосу» придётся заплатить порядка €10 млн за выход из Евролиги
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Как сообщает Eurohoops, у 11 постоянных команд — участниц турнира заключено многолетнее соглашение с лигой, и за его досрочное расторжение «Панатинаикос» должен будет заплатить порядка €10 млн. Отмечается, что эта сумма может возрасти в случае возможных судебных разбирательств.
«Панатинаикос» является шестикратным победителем Евролиги.
Ранее сообщалось, что «Панатинаикос» потребовал от баскетбольной Евролиги выплатить задолженность за сезон.