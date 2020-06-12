«Панатинаикос» потребовал от баскетбольной Евролиги выплатить задолженность за сезон

Греческий баскетбольный клуб «Панатинаикос» потребовал от Евролиги выплатить задолженность за досрочно завершённый сезон.

В заявлении «Панатинаикоса» говорится, что Евролига за период с 15 мая задолжала клубу по ряду выплат, включая телевизионные и рекламные права, что не позволяет команде формировать планы на следующий сезон.

«Невыполнение вышеуказанных важных обязательств перед командами наглядно демонстрирует отсутствие планирования и профессионализма со стороны Евролиги, что делает нас уязвимыми в особенно трудное и критическое время. С учётом вышесказанного мы вновь призываем к немедленной выплате согласованных сумм и предоставлению подробной информации о невыполненных финансовых переговорах и соглашениях», — заявили в греческом клубе.

«Панатинаикос» является шестикратным победителем Евролиги.

Сезон-2019/20 Евролиги был досрочно завершён из-за пандемии коронавируса без определения победителя.

Ранее «Панатинаикос» заявил о намерении покинуть Евролигу.