«Панатинаикос» потребовал от баскетбольной Евролиги выплатить задолженность за сезон

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Греческий баскетбольный клуб «Панатинаикос» потребовал от Евролиги выплатить задолженность за досрочно завершённый сезон.
«Панатинаикос» потребовал от баскетбольной Евролиги выплатить задолженность за сезон
  • РИА Новости

В заявлении «Панатинаикоса» говорится, что Евролига за период с 15 мая задолжала клубу по ряду выплат, включая телевизионные и рекламные права, что не позволяет команде формировать планы на следующий сезон.

«Невыполнение вышеуказанных важных обязательств перед командами наглядно демонстрирует отсутствие планирования и профессионализма со стороны Евролиги, что делает нас уязвимыми в особенно трудное и критическое время. С учётом вышесказанного мы вновь призываем к немедленной выплате согласованных сумм и предоставлению подробной информации о невыполненных финансовых переговорах и соглашениях», — заявили в греческом клубе.

«Панатинаикос» является шестикратным победителем Евролиги.

Сезон-2019/20 Евролиги был досрочно завершён из-за пандемии коронавируса без определения победителя.

Ранее «Панатинаикос» заявил о намерении покинуть Евролигу.

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