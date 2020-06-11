«Панатинаикос» заявил о намерении покинуть баскетбольную Евролигу

Короткая ссылка
Греческий баскетбольный клуб «Панатинаикос» намерен покинуть Евролигу.
«Панатинаикос» заявил о намерении покинуть баскетбольную Евролигу
  • РИА Новости

«Принимая во внимание тот факт, что участие нашей команды в турнире не принесло никакой выгоды для нас, «Панатинаикос» выражает намерение передать свою лицензию на участие в Евролиге. Мы официально просим компетентные органы Евролиги предпринять все необходимые шаги по этому вопросу», — говорится в заявлении клуба.

«Панатинаикос» является шестикратным победителем Евролиги.

Ранее сообщалось, что «Газпром» может стать титульным спонсором Евролиги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить