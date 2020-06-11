«Панатинаикос» заявил о намерении покинуть баскетбольную Евролигу

Греческий баскетбольный клуб «Панатинаикос» намерен покинуть Евролигу.

«Принимая во внимание тот факт, что участие нашей команды в турнире не принесло никакой выгоды для нас, «Панатинаикос» выражает намерение передать свою лицензию на участие в Евролиге. Мы официально просим компетентные органы Евролиги предпринять все необходимые шаги по этому вопросу», — говорится в заявлении клуба.

«Панатинаикос» является шестикратным победителем Евролиги.

Ранее сообщалось, что «Газпром» может стать титульным спонсором Евролиги.