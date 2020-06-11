«Панатинаикос» заявил о намерении покинуть баскетбольную Евролигу
- РИА Новости
«Принимая во внимание тот факт, что участие нашей команды в турнире не принесло никакой выгоды для нас, «Панатинаикос» выражает намерение передать свою лицензию на участие в Евролиге. Мы официально просим компетентные органы Евролиги предпринять все необходимые шаги по этому вопросу», — говорится в заявлении клуба.
«Панатинаикос» является шестикратным победителем Евролиги.
Ранее сообщалось, что «Газпром» может стать титульным спонсором Евролиги.