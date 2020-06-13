В Мексике погибший футболист «забил» мяч после своей смерти

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В Мексике почтили память погибшего 16-летнего футболиста Александра Мартинеса.
В Мексике погибший футболист «забил» мяч после своей смерти
  • Reuters

Друзья и одноклубники погибшего в ходе церемонии прощания принесли его гроб на футбольную площадку, имитировав забитый им последний гол. Мяч ударили о гроб под таким углом, чтобы он попал в ворота.

Мартинес был убит полицейскими, поскольку его приняли за преступника. Погибший выступал в системе ФК «Монтеррей».

Ранее Торбинский высказался о беспорядках в США из-за гибели афроамериканца.

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