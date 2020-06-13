В Мексике погибший футболист «забил» мяч после своей смерти
- Reuters
Друзья и одноклубники погибшего в ходе церемонии прощания принесли его гроб на футбольную площадку, имитировав забитый им последний гол. Мяч ударили о гроб под таким углом, чтобы он попал в ворота.
#Oaxaca | #Cuenca 🎥 Compañeros de Alexander lo despiden, mete su último gol. pic.twitter.com/dJ9hY2DaTW— Noticias de Oaxaca | TVBUS (@tvbus) June 11, 2020
Мартинес был убит полицейскими, поскольку его приняли за преступника. Погибший выступал в системе ФК «Монтеррей».
Ранее Торбинский высказался о беспорядках в США из-за гибели афроамериканца.