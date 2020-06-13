Игрок «Милуоки» Хилл: если бы не баскетбол, я мог бы оказаться на месте Джорджа Флойда

Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» Джордж Хилл рассказал о своём отношении к гибели афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицией в Миннеаполисе.

«Если бы у меня не было таланта и я бы не играл в баскетбол, то мог бы оказаться на месте Джорджа Флойда. Любой из членов моей семьи мог быть застрелен на улицах Индианаполиса. Я видел убийства, жестокость полиции. Видел, как мой двоюродный брат лежал на улице полтора часа, пока не приехал ещё один офицер полиции. Я всё это видел, потому принимаю близко к сердцу, мне больно», — цитирует ESPN Хилла.

25 мая полицейские задержали Флойда в Миннеаполисе. Офицер Дерек Шовин надавил на шею задержанному, когда тот лежал на земле. После этого Флойд скончался, что вызвало акции протеста в США.

Ранее губернатор Айовы подписала закон о запрете удушающих приёмов в полиции.