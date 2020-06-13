Габулов считает, что переход Вагнера Лава в ЦСКА станет хорошим стимулом для Чалова

Экс-вратарь ЦСКА и сборной России Владимир Габулов считает, что возвращение в команду бразильского форварда Вагнера Лава будет полезным для армейцев.

«Вагнер Лав обладает высоким уровнем мастерства и хорошей репутацией. После его возвращения ЦСКА сможет усилить линию нападения. Приход Вагнера — это поднятие уровня конкуренции в линии атаки. Может быть, Чалов начнёт играть на ещё более высоком уровне», — цитирует Габулова радиостанция «Говорит Москва».

Всего Вагнер Лав провёл за ЦСКА 259 матчей, забил 124 мяча и сделал 53 голевые передачи. В настоящее время бразилец является свободным агентом.

Ранее сообщалось, что ЦСКА примет решение по Вагнеру Лаву после окончания сезона.