Источник: ЦСКА примет решение по Вагнеру Лаву после окончания сезона
- РИА Новости
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, в клубе до сих пор идут консультации насчёт целесообразности подписания бразильца. Предположительно, всё будет зависеть от результатов армейцев в последней части чемпионата России.
36-летний Вагнер Лав находится в статусе свободного агента. Форвард выступал за ЦСКА с перерывами в 2004—2012 годах, а также в 2013 году.
Ранее Вагнер Лав рассказал о едва не состоявшейся драке с Газзаевым.