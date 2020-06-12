Источник: ЦСКА примет решение по Вагнеру Лаву после окончания сезона

В московском ЦСКА пока не принято окончательное решение по поводу подписания 36-летнего форварда Вагнера Лава.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, в клубе до сих пор идут консультации насчёт целесообразности подписания бразильца. Предположительно, всё будет зависеть от результатов армейцев в последней части чемпионата России.

36-летний Вагнер Лав находится в статусе свободного агента. Форвард выступал за ЦСКА с перерывами в 2004—2012 годах, а также в 2013 году.

Ранее Вагнер Лав рассказал о едва не состоявшейся драке с Газзаевым.