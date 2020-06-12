Источник: ЦСКА примет решение по Вагнеру Лаву после окончания сезона

Короткая ссылка
В московском ЦСКА пока не принято окончательное решение по поводу подписания 36-летнего форварда Вагнера Лава.
Источник: ЦСКА примет решение по Вагнеру Лаву после окончания сезона
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, в клубе до сих пор идут консультации насчёт целесообразности подписания бразильца. Предположительно, всё будет зависеть от результатов армейцев в последней части чемпионата России.

36-летний Вагнер Лав находится в статусе свободного агента. Форвард выступал за ЦСКА с перерывами в 2004—2012 годах, а также в 2013 году.

Ранее Вагнер Лав рассказал о едва не состоявшейся драке с Газзаевым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить