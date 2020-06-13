Хусаинов ожидает увеличения количества судейских ошибок после возобновления РПЛ

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов считает неизбежным увеличение количества судейских ошибок после возобновления Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Будет больше ненамеренных ошибок, это всё ожидаемо. Можно быть превосходно подготовленным физически, но без практики очень и очень сложно ожидать качественного судейства. Для того чтобы быть близко к игровому моменту, судье надо быть в тонусе. Быть готовым не только быстро бежать, но и читать игру, понимать, куда пойдёт атака. Если кто-то не сидел на диване и занимался самоподготовкой, он будет в состоянии вспомнить повадки и манеру игры того или иного футболиста РПЛ. Тогда, думаю, судья будет готов. Но это всё равно не исключает высокой вероятности ошибок. В нынешней ситуации это неизбежно», — цитирует Хусаинова Rusfootball.info.

Чемпионат РПЛ, прерванный после 22-го тура из-за коронавируса, должен возобновиться 19 июня.

Ранее сообщалось, что Мусаев может быть заявлен главным тренером «Краснодара» уже 16 июня.