Звезда НБА Ирвинг выступил против возобновления сезона

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг во время онлайн-конференции с игроками дал понять, что он против рестарта сезона в Орландо.

«Я не поддерживаю поездку в Орландо. Я против систематического расизма и прочей ерунды. Что-то здесь не чисто. Хотим мы это признать или нет, но на нас, как на темнокожих, нападают каждый день», — цитирует Ирвинга инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Сезон НБА, прерванный из-за коронавируса, должен возобновиться 30 июля в «Диснейуорлде» в Орландо. Сам Ирвинг не планирует принимать участие в доигровке сезона из-за травмы плеча.

Ранее сообщалось, что тренировочный лагерь НБА пройдёт с 9 по 29 июля.