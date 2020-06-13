Звезда НБА Ирвинг выступил против возобновления сезона

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Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг во время онлайн-конференции с игроками дал понять, что он против рестарта сезона в Орландо.
Звезда НБА Ирвинг выступил против возобновления сезона
  • Reuters

«Я не поддерживаю поездку в Орландо. Я против систематического расизма и прочей ерунды. Что-то здесь не чисто. Хотим мы это признать или нет, но на нас, как на темнокожих, нападают каждый день», — цитирует Ирвинга инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Сезон НБА, прерванный из-за коронавируса, должен возобновиться 30 июля в «Диснейуорлде» в Орландо. Сам Ирвинг не планирует принимать участие в доигровке сезона из-за травмы плеча.

Ранее сообщалось, что тренировочный лагерь НБА пройдёт с 9 по 29 июля.

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