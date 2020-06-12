Источник: тренировочный лагерь НБА пройдёт с 9 по 29 июля

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Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) определила сроки проведения тренировочного лагеря для подготовки команд к возобновлению сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.
Источник: тренировочный лагерь НБА пройдёт с 9 по 29 июля
  • Reuters

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски, в период тренировочного лагеря, который, как планируется, пройдёт с 9 по 29 июля, команды смогут провести по три товарищеские встречи между собой. 

Сезон НБА, как и большинство спортивных соревнований в мире, был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Команды успели сыграть 63—67 из 82 запланированных матчей регулярного чемпионата. Возобновление турнира планируется в формате плей-офф для 22 команд. Игры будут проходить в Disney World в Орландо, штат Флорида.

Ранее сообщалось, что клубам НБА разрешат заявлять 17 игроков.

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